Брифінг, присвячений виконанню Указу Президента України «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні»

27 січня - 12-00 - В Прес-центрі Служби безпеки України відбудеться брифінг, присвячений виконанню Указу Президента України «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» (вул. Володимирська, 35). Потрібна акредитація. Телефони: 256-96-79, 279-30-40 до 11-00 27 січня.

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