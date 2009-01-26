Прес-конференція Української асоціації релігійної свободи на тему: ”Релігійна свобода у світі і в Україні. Підсумки 2008 року”

17:20, 26 січня 2009
Права людини
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27 січня - 13-30 - Прес-конференція  Української асоціації релігійної свободи на тему: "Релігійна свобода  у світі  і в Україні. Підсумки 2008 року". Запрошені: Олександр Саган,  голова Держкомітету  у справах національностей та релігій, Віктор Єленський,  президент  Української асоціації релігійної свободи;  Петро Гануліч,  ген. секретар Української асоціації релігійної свободи; Анатолій Колодний,  заст.директора,  керівник  відділення релігієзнавства ІФ ім. Г.Сковороди НАНУ; Олександр Заєць,  директор Інституту релігійної свободи та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

 

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