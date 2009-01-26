28 січня - 14-00 - Круглий стіл на тему: „Стан дотримання законодавства України про захист суспільної моралі – загроза національній безпеці чи плюралізм думок”. Організатори: Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформації, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Учасники: Іван Васюник, віце-прем’єр-міністр України; Микола Томенко, заст..Голови ВРУ; Ганна Герман, голова Комітету з питань свободи слова та інформації; Володимир Яворівський, голова Комітету з питань культури і духовності; Тимофій Мотренко, начальник ГУ держслужби України; Лілія Григорович, член Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Павло Мовчан, член Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі,; Василь Костецький, голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (вул. Грушевського, 18/2, зал засідань №11). Потрібна акредитація. Телефон: 486-11-61 до 17-00 27 січня.