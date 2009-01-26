Прес-конференція на тему: ”Від журналістських розслідувань до журналістських звільнень. Прогнози розвитку українських ЗМІ в 2009 році”

28 січня - 14-00 - Прес-конференція медіа-експертів, присвячена перспективам роботи українських ЗМІ в 2009 році в несприятливих економічних умовах на тему: "Від журналістських розслідувань до журналістських звільнень. Прогнози розвитку українських ЗМІ в 2009 році". Учасники: головний редактор журналу "Телекритика" Є.Мінко, глава Київської медіа-профспілки Ю.Луканов, аналітик ОО "Інтерньюз-Україна" В.Мороз, журналістка журналу "Профіль" М.Скорік (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-а). Реєстрація журналістів на місці по редакційних посвідченнях. Телефон: (063) 700-22-66.