У Дніпродзержинську відкриють центр адаптації колишніх ув’язнених
На гроші шведів
У Дніпродзержинську Дніпропетровської області цього року за участі шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA відкриється центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинської міської ради.
На базі центру надаватиметься комплекс соціально-побутових, медичних, юридичних та інших послуг.
Цільовою групою проекту реінтеграції у суспільство колишніх ув’язнеих визначено вперше засуджених жінок.
Термін дії спільного українсько-шведського проекту становитиме три роки.
Фінансування в обсягу близько 3 млн грн забезпечить агентство SIDA.
За інформацією прес-служби, клієнтами центру соціальної адаптації стануть насамперед жінки, що відбували покарання у спеціалізованій Дніпродзержинській виправній колонії № 34.