У Дніпродзержинську відкриють центр адаптації колишніх ув’язнених

У Дніпродзержинську Дніпропетровської області цього року за участі шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA відкриється центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинської міської ради.

На базі центру надаватиметься комплекс соціально-побутових, медичних, юридичних та інших послуг.

Цільовою групою проекту реінтеграції у суспільство колишніх ув’язнеих визначено вперше засуджених жінок.

Термін дії спільного українсько-шведського проекту становитиме три роки.

Фінансування в обсягу близько 3 млн грн забезпечить агентство SIDA.

За інформацією прес-служби, клієнтами центру соціальної адаптації стануть насамперед жінки, що відбували покарання у спеціалізованій Дніпродзержинській виправній колонії № 34.