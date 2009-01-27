Похорон Анастасії Бабурової в Севастополі (фоторепортаж)

У Севастополі відбувся похорон убитої в Москві 25-річної журналістки видання «Новая газета» Анастасії БАБУРОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, відспівування А.БАБУРОВОЇ проходило з 11.00 до 12.00 у в Свято-Володимирському соборі.

Провести в останню путь уродженку Севастополя прийшли численні знайомі, друзі, однокласники й однокурсники, вчителі й викладачі, батьки однокласників загиблої, журналісти, у тому числі і з Сімферополя. Поховали А.БАБУРОВУ на міському цвинтарі (5-й км Балаклавського шосе).

Як повідомив агентству УНІАН присутній на похороні голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА, «в цій ситуації кримські журналісти, безперечно, чекають, що російська влада проведе об`єктивне розслідування цієї трагедії, і вбивці і замовники вбивства відомого адвоката і правозахисника МАРКЕЛОВА і молодої журналістки БАБУРОВОЇ все ж будуть знайдені». За його словами, «ми знаємо з практики, що подібні резонансні випадки, такі як вбивство журналістки Ганни Політковської й інших російських журналістів, залишилися не розкритими, і це, на жаль, поглиблює трагедію, що сталася».

Як додав В.ПРИТУЛА, «ми сподіваємось, хоча розуміємо, що наші надії не реалістичні».

Як повідомляв УНІАН, А.БАБУРОВА працювала позаштатним кореспондентом російської "Новой газеты". Журналістка дістала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом С.Маркеловим. Убитий адвокат вів ряд гучних справ, зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченки Ельзи Кунгаєвої, вів багато справ антифашистів і активістів громадських рухів, про які писала Анастасія Бабурова.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН