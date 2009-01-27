Жителям Дніпропетровська торік компенсували 300 тис. грн

Жителям Дніпропетровська у 2008 році за втручання міського управління з питань захисту прав споживачів було компенсовано понад 300 тис. грн. за придбані неякісні товари.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Дніпропетровська, торік до управління з питань захисту прав споживачів зі скаргами на неякісні товари звернулись майже 800 осіб, що на 50% більше, ніж у 2007 році. Близько 70% скарг підприємці –продавці неякісних товарів – задовольнили.

Протягом 2008 року працівники управління з питань захисту прав споживачів перевірили товари та послуги вартістю 7,2 млн. грн. 19% перевіреної продукції вартістю 1,3 млн. грн. знято з реалізації.

З перевірених 1,3 тис. суб’єктів підприємницької діяльності у 84% виявлено порушення Закону „Про захист прав споживачів”. Більше половини порушень допущено у сфері торгівлі, кожне п`яте порушення – у ресторанному господарстві, кожне десяте - у сфері побутового обслуговування.