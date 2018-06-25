Що ховається за дверима Нікопольського ізолятора?

Двері державних інстанцій для Наталії Андріївни – немов у хату рідну. А як писати скарги тим, хто сидить за цими дверима, жінка знає вже на зубок. Текст би переказала із заплющеними очима: таких заяв за останні тижні їй довелося написати близько десятка. Всі – аби прояснити ситуацію із побиттям її сина дорогою до ізолятора тимчасового утримання у Дніпропетровській області. А за найоптимістичніших сподівань – покарати винних у цьому.

Перед Андрієм в останні роки також відкриваються двері державних інстанцій. Але це зовсім інші двері: за ними – слідчі ізоляторі. Ув’язнений він із серпня. Хлопець був затриманий за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень у липні 2007-го. За рік – у жовтні 2008 року - карну справу направили до суду. Там вона і дотепер.

Спочатку Андрій перебував у Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), нині – переведений до Орджонікідзе. 29-річний хлопець – хворий на СНІД. Документальні підтвердження щодо цього, усі медичні довідки та лікарські висновки про стан його здоровя – на руках у матері. Згідно із цими документами, Андрій не може перебувати у СІЗО. Втім, для правоохоронців це виявилося пустим звуком, переконує жінка: «Його тримали в жахливих умовах, забрали одяг, особисті речі. Там діють інші закони - силові». За словами матері, силу до її сина застосовували привселюдно. Через відмову їхати до СІЗО Андрія побили, а потім ніч протримали у камері роздягнутим та в наручниках.

Однак, схоже, Андрій – не єдиний, хто постраждав цієї зими від рук дніпропетровських правоохоронців, стверджують у Вінницькій правозахисній групі. Правозахисники мають свідчення щодо масового побиття затриманих у Нікопольському ІТТ. І це при тому, що ізолятор із грудня – на ремонті. Втім, до середини січня без вагомих причин ІТТ і надалі продовжував приймати людей. Подія, що стурбувала правозахисників, сталася у середині січня. Але правду шукають і дотепер. Координатор ВПГ Дмитро Гройсман так відтворює обставини: «За нашою інформацією, 12 січня після прибуття етапом затриманих із Дніпропетровського СІЗО №3 для участі в судових засіданнях та слідчих діях, людей кілька годин тримали в холодних автомобілях на вулиці, як у клітках, а після цього відбулося масове побиття заарештованих із застосуванням спецзасобів».

Його інформація - з вуст родичів підслідних. За цією версією, охорона СІЗО декілька годин – без пояснень – протримала на морозі близько півсотні затриманих осіб, а після того випустила їх і жорстоко побила. При цьому постраждало близько двох десятків затриманих. За інформацією правозахисної організації, люди отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, але постраждалим медичну допомогу не надали.

Втім, згодом на місце події таки прибули карети швидкої. Дмитро Гройсман розповідає, що сліди побиття медики засвідчили, але офіційну інформацію щодо цього – навіть за умов суворої анонімності – засобам масової інформації вони не надаватимуть. Причина проста – побоюються звільнень.

Координатор Вінницької правозахисної групи не виключає, що самі затримані насправді могли бути дещо агресивно налаштовані. Таке припущення він виправдовує людським фактором: затримані майже добу не їли, змерзли на морозі в -15 градусів і навіть не мали змоги хоча б сходити у туалет. Таке нелюдське поводження та застосування сили змусило правозахисників бити тривогу.

Зреагували на «нерадісні» повідомлення Дмитра Гройсмана в комітеті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Представники Ніни Карпачової поїхали до Нікопольського ІТТ шукати правди на власні очі. Вони обійшли камери ізолятора, особисто спілкувалися із утримуваними у них громадянами, не оминули увагою і службових осіб ІТТ. Після ретельної перевірки представники омбудсмена погодилися, що факти побиття заарештованих насправді мали місце: «Передусім тортури голодом упродовж 15 годин та тримання на морозі тривалий час у холодних "автозаках", звісно, викликало обурення доставлених осіб. Але й правоохоронці при цьому застосували спецзасоби – гумові кийки», – повідомляють у представництві омбудсмена.

Втім, найбільше обурило уповноважених від Ніни Карпачової неналежне реагування керівників місцевої міліції на припис Дніпропетровської обласної прокуратури щодо припинення діяльності Нікопольського ІТТ від 15 грудня 2008 року. При відсутності будь-яких санітарно-побутових умов для тримання людей в ізоляторі, затриманих все одно продовжували приймати!

Масове порушення конституційних прав ув’язнених могли і не відбутися, якби тільки нікопольська міліція належним чином виконала припис, спрямований на повне усунення виявлених порушень закону. Обурює і те, що в документі за підписом прокурора області Михайла Косюти чітко наголошувалося: припис підлягає негайному виконанню.

Окрім Уповноваженого з прав людини на цей інцидент звернула увагу і Генеральна прокуратура. За повідомленнями ГПУ, за цим фактом уже порушено кримінальну справу. Але в заяві прокуратури міститься ще одна версія події - частина підслідних насправді просто відмовилася заходити в камери через холод. Зухвала поведінка людей і обурила охоронців. Поки що порушено справу за статтею "перевищення службових повноважень".

Те, що у застосуванні сили правоохоронцями винні самі затримані, вважають і ще в декількох інстанціях. Зокрема, член Громадської ради при ДУ УМВС України в Дніпропетровській області із питань дотримання прав людини Василь Сухов також побував у Нікопольському СІЗО. Його версія дещо різниться від версії Вінницької правозахисної групи. За його словами, деякі затримані – 4 особи – 12 січня відмовлялися йти до камер, чинили супротив огляду і в цілому вели себе досить зухвало. Аби не допустити заворушень, конвой вирішив провести їх у камери без попередніх досмотрів. Втім, навіть незважаючи на це, затримані відмовлялися рушити з місця. Через це міліціянти і застосували силу. Василь Сухов пояснює: “У подібних ситуаціях, згідно із п.4 ст.14 ЗУ «Про міліцію», працівники міліції мали законні підстави використати спеціальні засоби проти затриманих. При цьому їхні дії засновувалися виключно на бажанні попередити можливі заворушення. Окрім того, серед затриманих не було осіб, до яких застосовувати такі методи заборонено".

Те, що слідчий ізолятор не повинен був приймати людей, Василь Сухов не спростовує, - заперечує він сліди побиття. При візуальному огляді виявити їх на тілі затриманих не вдалося. При цьому і самі потерпілі не заявляли йому про побиття. «В кожного затриманого ми з’ясовували наявність адвокатів чи представників, пропонували свою допомогу. Один із затриманих пропозицією скористався», - каже Сухов.

Інцидент, що стався у Нікополі, можна трактувати як вдало проведену інформаційну війну, додає колега Василя Сухова, голова ДОО «Народний контроль» Галина Кучеренко. На її думку, направлена ця війна була проти одного з начальників УМВС в Дніпропетровській області. «Справа в тому, що посада начальника УМВС і досі є вакантною. Вочевидь, через це усі проблеми», - каже Галина Кучеренко.

Втім, через що усі проблеми і хто винен, нині вже розбиратиметься Генеральна прокуратура. Тепер справа за нею.

... Перед очима Андрія, сина Наталії, у ці хвилини двері камери СІЗО в Орджонікідзе. Поки що хлопець задоволений умовами перебування там. За словами його матері, у камері – тепло, є обігрівач. Особисті речі, які забрали в Нікополі, йому повернули. Надали і медикаменти. У цьому СІЗО Андрій бажає залишитися до вироку суду – після цього на нього чекатимуть уже зовсім інші двері...

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- Засуджені та особи, які перебувають під слідством, не втрачають своїх конституційних прав та свобод. Чи то в камері, чи то в слідчому ізоляторі, вони продовжують лишатися передусім громадянами України, – розповідає правозахисник Едуард Багіров.

Але це – тільки на папері. Насправді картина зовсім інша, – переконує правозахисник. В увязненні людина втрачає свої права. Її доля опиняється у руках слідчих, конвоя чи суддів.

- У тюрмі, як ніде, людина усвідомлює свою безправність. Будь-які її скарги все одно потрапляють та проходять через руки тих самих правоохоронців, - розповідає Багіров. - Намагання відшукати істину в ув`язненні матимуть для засудженого такий самий успіх, як і те, що йому вдасться пробити камерні двері горохом. Правозахисник пояснює: справа в тому, що права, свободи та обов’язки засуджених прописані у законах та Конституції. Але механізмів щодо їхньої реалізації – нема. «Де-юре – все правильно. А ось де-факто... Тут уже зовсім інша картина», - каже Багіров. Втім, правил без винятків не існує, оптимістично переконує правозахисник. Деяким категоріям засуджених таки вдається домогтися правди. І додає із долею песимізму – але такі такі випадки в Україні – скоріше поодинокі.

Катерина Бессарабова