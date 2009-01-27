У Харкові з міліції потурили двох правоохоронців

За застосування до громадян недозволених методів дізнання з органів внутрішніх справ України звільнено двох працівників Орджонікідзевського райвідділу міліції Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, недозволені методи дізнання були застосовані до мешканок міста Харкова, 1983 та 1968 років народження.

За цим фактом прокуратурою Орджонікідзевського району Харкова було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

За результатами службового розслідування вчинків працівників міліції, ініційованого начальником ГУ МВСУ в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ, за порушення службової дисципліни з посад звільнено начальника сектору карного розшуку, а також першого заступника начальника – начальника кримінальної міліції Орджонікідзевського райвідділу міліції.

Крім того, порушено клопотання перед МВС України про звільнення з посади начальника Орджонікідзевського РВ.