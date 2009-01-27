У Європі розчаровані Вірменією

12:18, 27 січня 2009
Права людини
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Прогресу не вистачає...

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС розчарований недостатком прогресу в демократичному розвитку Вірменії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Я дуже розчарований недостатністю прогресу”, - сказав Т.ДЕВІС.

Генсек Ради Європи також зазначив, що був стурбований подіями березня 2008 року у Вірменії, коли в країні відбулися масові акції протесту після президентських виборів. В результаті акцій протесту поліція та військові розігнали демонстрантів, 8 осіб, за офіційними даними, було вбито, понад 100 заарештовано.

Говорячи про питання свободи слова у Вірменії, генсек Ради Європи зазначив, що і тут прогрес недостатній.

Водночас, Т.ДЕВІС відмовився давати прогнози щодо рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка сьогодні обговорює доповідь про можливість позбавлення парламентської делегації Вірменії права голосу.

 

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