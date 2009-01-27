Завтра КС вирішуватиме, кому підпорядкувати міграційну службу

Завтра, 28 січня, Конституційний Суд України у формі усного слухання продовжить розгляд справи за конституційними поданнями Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України „Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики“, крім пункту 6, та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України „Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики“.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, мотивуючи невідповідність пунктів 1, 2, 3, 4, 5 постанови частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині третій статті 17, частині другій статті 19, пункту 22 частини першої статті 85, пункту 10 частини першої статті 92, частині третій статті 113, пункту 1 статті 116, частині першій статті 117 Конституції України, глава держави посилається на те, що визначення функцій Міністерства внутрішніх справ України належить до повноважень Верховної Ради України, проте вона не приймала рішень про наділення цього міністерства функціями у сфері міграційної політики.

Президент дійшов висновку, що Кабінет міністрів, поклавши реалізацію державної політики у сфері міграції на МВС України, визначив нові додаткові функції цього міністерства і таким чином вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Обгрунтовуючи невідповідність постанови статті 1, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині третій статті 17, частині другій статті 19, статті 75, пункту 3, 22 частини першої статті 85, частинам першій, третій статті 113, пункту 91 статті 116, частині другій статті 120 Конституції України, автор другого подання – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, наголошує, що відповідно до пунктів 1, 10, 12 частини першої статті 92 Конституції України визначення законом гарантій прав і свобод людини і громадянина, засад регулювання міграційних процесів, організації та діяльності органів виконавчої влади належить до повноважень Верховної Ради України, яка не наділяла Міністерство внутрішніх справ функціями у сфері міграційної політики.

Суддя-доповідач у справі – Юрій БАУЛІН.

Початок о 10.00.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін 18 червня 2008 року ухвалив постанову «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики».

Президент указом від 21 липня зупиняв дію цієї постанову та звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

Кабінет міністрів 30 липня 2008 року знову прийняв постанову “Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики”, за якою на МВС мали бути покладені завдання з реалізації державної політики у сфері міграції, а Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що діє у системі МВС як урядовий орган, пропонувалось перейменувати у Державний департамент міграційної служби.

Разом з тим Президент зупинив дію й цієї постанови і звернувся до КС з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

12 вересня 2008 року до Конституційного Суду надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції постанови Кабміну «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики».