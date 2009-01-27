Черновецький зробив платним вхід на... кладовища

Голова Київської міської державної адміністрації, Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким у Києві введено платний вхід на міські кладовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, коментуючи інформацію про дзвінки від киян, які заявляють, що від них вимагали гроші за вхід на кладовище.

«Встановили платний вхід. Я можу фіксувати це», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ. Він сказав, що зараз не може назвати точну ціну за вхід на цвинтарі. «Там по різних кладовищах різна ціна. Але ціна встановлена», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

На уточнююче запитання, керуючись чим введено плату за вхід адміністраціями кладовищ, і чи це є це розпорядженням мерії, яке вже підписав Київський міський голова, В.ЖУРАВСЬКИЙ відповів: «Так».