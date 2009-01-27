ПАРЕ не позбавила делегацію Вірменії права голосу

Парламентська Асамблея Ради Європи не позбавила делегацію Вірменії права голосу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії ПАРЄ.

За проект резолюції по Вірменії з поправками проголосував 141 член Асамблеї, проти – троє, утрималися – п`ятеро.

Спочатку проект резолюції передбачав позбавлення делегації парламенту Вірменії права голосу, проте Моніторинговий комітет ПАРЄ вніс поправку, відповідно до якої запропонував не позбавляти делегацію права голосу, проте залишити за Асамблеєю право повернутися до розгляду цього питання на наступній сесії у квітні цього року, якщо істотного прогресу не буде досягнуто.

У резолюції, схваленій сьогодні ПАРЄ, висловлюється незадоволення і серйозна стурбованість ситуацією з громадянами, позбавленими свободи в результаті масових акцій протесту, що відбулися після президентських виборів у Вірменії у березні 2008 року. При цьому Асамблея висловила думку, що ці особи були позбавлені свободи з політичних мотивів.

ПАРЄ привітала створення Президентом Вірменії у жовтні 2008 року групи експертів для розслідування подій 1-2 березня за пропозицією комісара з прав людини Ради Європи, а також привітала рішення опозиції взяти участь у роботі цієї групи.

Водночас, Асамблея відзначила, що те, яким чином здійснюється робота цієї групи, а також відсутність для неї достатнього доступу до інформації у державних органах влади підривають довіру до цієї групи в очах вірменського народу. При цьому ПАРЄ закликала усі політичні сили утриматися від політизації роботи групи експертів, а владу країни – забезпечити співпрацю державних інституцій усіх рівнів з представниками групи.

ПАРЄ висловила жаль з приводу відсутності відповіді Вірменії на заклики Асамблеї звільнити ув`язнених, що утримуються у в`язницях за участь в подіях 1-2 березня 2008 року. Крім того, ПАРЄ зазначила, що значна кількість прокурорських розслідувань була побудована виключно на свідченнях поліції.

ПАРЄ також схвально оцінила зусилля влади Вірменії при здійсненні демократичних реформ у сферах свободи преси, зміни виборчого законодавства, судової реформи і закликала владу країни продовжувати ці процеси у співпраці з відповідними органами Ради Європи.