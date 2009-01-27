Євросуд з прав людини відхилив скарги Вітренко проти України

Європейський суд з прав людини відхилив у повному обсязі скарги заявників у справі «Наталія Михайлівна Вітренко та інші проти України».

Відповідний текст ухвали надійшов в Міністерство юстиції України - Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Юрію ЗАЙЦЕВУ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як повідомив Урядовий уповноважений у справах Євросуду, обставини справи пов‘язані із виборами до Верховної Ради України у 2002 році, коли під час передвиборчих дебатів лідер виборчого блоку політичних партій «Блок Наталії Вітренко» Н.ВІТРЕНКО у своєму телевізійному виступі вдалася до висловлювань на адресу Юлії ТИМОШЕНКО, лідера блоку «Блок Юлії Тимошенко». У подальшому ці висловлювання стали предметом звернення Ю.ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії та до суду.

Як наслідок, рішенням ЦВК було оголошено попередження Н.ВІТРЕНКО, а суд визнав зазначені висловлювання неправдивими, зобов‘язавши відповідний телеканал надати Ю.ТИМОШЕНКО 50 секунд ефірного часу для спростування, а Н.ВІТРЕНКО – зазначений ефірний час оплатити. Ці рішення були оскаржені, однак остаточним рішенням Верховного Суду України у задоволенні скарг було відмовлено.

Н.ВІТРЕНКО скаржилася до Європейського суду на порушення її права на свободу вираження поглядів (ст.10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), а також права на справедливий суд (ст.6 Конвенції) та на відсутність можливості оскаржити процесуальні рішення суду першої інстанції (ст.13 Конвенції). Вона також скаржилася на те, що її незаконно позбавили права балотуватися кандидатом у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради 8 червня 2003 року (ст.3 Протоколу №1 Конвенції).

Крім того, у зазначеній справі інші заявники скаржилися на порушення, які начебто мали місце під час проведення виборів та проміжних виборів в окремих округах, що, на їхню думку, не дозволяло оприлюднювати результати цих виборів.

Під час розгляду справи п‘ятою секцією Європейського суду, представник держави-відповідача з посиланням на відповідну прецедентну практику Європейського суду заперечив усі твердження заявників про порушення Україною своїх зобов‘язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, представник України надав розгорнуте обґрунтування того, що висловлювання Н.ВІТРЕНКО становили твердження про факт, а не оцінне судження, а тому національні органи мали право вимагати його доведення. Європейському суду було також продемонстровано, що втручання в свободу вираження поглядів заявниці Н.ВІТРЕНКО з боку держави відповідало принципам, встановленим практикою Європейського суду, та було пропорційним до легітимної мети захисту репутації чи прав інших осіб.

Як наслідок, Європейський суд не знайшов в діях держави Україна ознак порушення ст.10 Конвенції, визнав скаргу явно необґрунтованою та відхилив її.

Європейський суд також детально проаналізував дії національних судів щодо скарг на процесуальні порушення з боку українських судів та на їх упередженість, а також скарги на порушення під час виборчого процесу – і також відхилив їх у повному обсязі.

Як наслідок, заява у справі «Наталія Михайлівна Вітренко та інші проти України» Європейським судом з прав людини була відхилена в цілому, повідомляє прес-служба Мін’юсту.