Власники готелю «Русь» подали позов до страсбурзького суду

Співвласники ПП «Даско», що володіє готелем «Русь», ТЦ «Метроград» і «Метрополіс» (Київ) - подали до Європейського суду з прав людини позов до України на 250 млн. дол.

Про це повідомив співзасновник ПП «Даско» Бані Насер АБДУЛЛА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“На сьогодні у нас залишилася єдина можливість - звернутися до Європи, до Страсбурзького суду для того, щоб відновити нас у законних правах. Але це не конкретно проти рейдерів, а проти України, оскільки Україна несе відповідальність за своїх чиновників», - сказав він.

За словами співзасновника ПП «Даско» Мстислава СКОРОБОГАТОВА, Європейський суд з прав людини у грудні 2008 року зареєстрував заяву ПП «Даско» і розпочав процедуру розгляду справи. Сумарну вартість активів, втрачених у результаті захвату нерухомості, інвестори оцінюють в 250 млн. дол.

Власники готелю «Русь» і торгових центрів «Метроград» і «Метрополіс» не виключають, що їх життю загрожує небезпека.

“Ми з моїм партнером не збираємося накладати на себе руки, у нас немає депресії, ми не приймаємо антидепресанти і не збираємося збільшувати їх дози. Ми збираємося жити довго, щасливо, заробляти гроші, приносити користь країні», - заявив М.СКОРОБОГАТОВ.

Б.Н.АБДУЛЛА нагадав, що 26 листопада 2006 року відбувся "рейдерський захват" готельного комплексу «Русь» і торгових центрів «Метроград» і «Метрополіс» на підставі неіснуючого рішення Білоцерківського суду.

Впродовж 2007-2008 років власники готельного і торгових комплексів намагалися захистити свої права, звертаючись до Генпрокуратури, МВС, судів Києва.

9 лютого 2008 року вони направили відкритий лист до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням сприяти у виконанні закону з відновленню власності, а у березні 2008 року Міністерство закордонних справ Йорданії звернулося до МЗС України.

Генпрокуратурою була порушена кримінальна справа, слідство по якій велося з березня по листопад 2008 року, а потім «з незрозумілих причин» було закрито.

М.СКОРОБОГАТОВ вважає, що рейдерство готельного і торгових комплексів має російське коріння: «Ми маємо конкретне російське рейдерство». Він також додав, що, можливо, існує зв`язок і з представниками вищого ешелону російської Держдуми.

На сьогодні власниками частини корпоративних прав готелю «Русь» також є Юсефф ХАРЕС (Hares Group, Австрія) і Жерар ДЕПАРДЬЄ.