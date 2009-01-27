Карпачова заступилася за приватних підприємців перед Тимошенко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО поновити права приватних підприємців на здійснення підприємницької діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого з посиланням на її лист, адресований прем’єр-міністру України.

За повідомленням, на особистому прийомі Уповноваженого ВР з прав людини група приватних підприємців заявила про порушення їхніх прав на здійснення підприємницької діяльності внаслідок прийняття Кабінетом міністрів постанови від 20 грудня 2008 року за № 1118 «Про внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507».

Зазначеною постановою уряду суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які одночасно є платниками єдиного податку та податку на додану вартість, зобов’язано подати до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість та здати відповідне свідоцтво. Постанова прийнята 20 грудня та набрала чинності 30 грудня 2008 року – з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі».

У листі до голови уряду Н.КАРПАЧОВА зазначає, що відповідно до Закону «Про податок на додану вартість» платником податку на додану вартість може бути будь-яка особа, яка здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку. До таких осіб належать як суб’єкти підприємницької діяльності, так і фізичні особи, які здійснюють діяльність, віднесену до підприємницької згідно із законодавством. До того ж зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до Закону.

На переконання Уповноваженого з прав людини, відповідно до статті 9 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта мав бути попередньо оприлюднений з метою висловлення й узагальнення зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, не може бути меншим ніж один місяць та тривалішим за три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Підприємці скаржаться, що для них цілковитою несподіванкою стали вимоги податкових органів щодо реалізації норм зазначеної постанови за № 1118, зазначає Н.КАРПАЧОВА.

За оцінкою Державної податкової адміністрації, фізичних осіб, які сплачують єдиний податок і одночасно є платниками податку на додану вартість, в країні налічується близько 32 тисяч. Більшість із них вимушені будуть припинити підприємницьку діяльність, що спричинить скорочення робочих місць та зростання безробіття, наголошується в листі Уповноваженого.

З огляду на це Н.КАРПАЧОВА просить Ю.ТИМОШЕНКО у максимально стислі терміни розглянути комплекс заходів щодо поновлення прав підприємців, сподіваючись на підтримку та розуміння прем’єром соціальної важливості порушеної проблеми.