Черновецький узявся за покійників

Леонід Черновецький створив муніципальне патолого-анатомічне бюро, яке контролюватиме всі столичні морги, і висловив намір тарифікувати надання послуг на кладовищах для людей і тварин. До чого призведе відокремлення моргів від лікарень і чи загрожує столичному ринкові ритуальних послуг монополізація?

– Послухайте, що там робиться: половина моргу здали для багатих, і в цих моргах їх утримують у такому комфорті! Вони там воскресають, тому що кондиціонери, холодильники, місця на кладовищі... – обурюється Черновецький.

Напевно, аби запобігти подальшій “дискримінації покійників”, київський мер об’єднав усі столичні морги під керівництвом новоствореного муніципального патолого-анатомічного бюро.

Ми звернулися до деяких київських моргів, аби дізнатися, чим загрожує їхнє відокремлення від лікарень. Але виявилося, що завідувачі патолого-анатомічних відділень бояться коментувати рішення влади і радять звернутися до головного лікаря чи взагалі відмовляються говорити. А головлікарі, у свою чергу, усі питання переадресовують до КМДА й столичного управління здоров’я. Лише одна завідувачка моргу, побажавши залишитися анонімною, погодилася відповісти.

– Я негативно ставлюся до таких змін. Ця ідея відкине нашу патолого-анатомію на багато років. Нема кадрів, які б цим займалися через те, що престиж професії набагато впав за останні роки. Порушується безпосередній зв’язок клініки з патолого-анатомічним відділенням, а лікарі повинні вчитися одне в одного – ми в них, вони в нас. Не буде патолого-анатомічних наукових конференцій, не буде аналізу летальності, буде втрачено зв’язок між клінічними дисциплінами й патанатомією. Це буде не на користь і в економічному плані, тим більше що в цей важкий час матеріальна база в нас і так страждає .

А от головний патологоанатом Києва Ніна Жучкова цілком підтримує реформу мера. За її словами, нова структура дасть патологоанатомам змогу встановлювати діагнози на сучасному європейському рівні, причому об’єктивно. (Виходить, досі всі діагнози встановлювалися необ’єктивно?)

– Ніякої руйнації структури лікарні не буде, бо патологоанатомічні відділення виводяться формально – міняється тільки керівництво та підпорядкування, а робота структури залишається такою, як є , – зазначила вона.

Головний столичний патологоанатом також додала, що ще в 1999 році МОЗ “проголосило продовжити процес централізації патологоанатомічної служби і створення бюро”. Натомість регіоналка Інна Богословська (яка ще під час обговорення проекту рішення зі створення бюро закликала депутатів не голосувати за нього) підкреслила, що створення патологоанатомічного бюро має відбуватися після відповідних наказів МОЗ, а таких наказів не було. Ідею вилучення в медичних закладів діючих патологоанатомічних відділень Богословська вважає порушенням основ лікарської діяльності.

– Тому що саме існування таких патологоанатомічних відділень є умовою для надання ліцензій для клінік. Без такого відділення клініки не можуть існувати , – підкреслила регіоналка.

Лише моргами ініціативи Черновецького не обмежилися. За загробний світ “мер усіх киян” узявся серйозно.

– Караул! Поховати людину – краще не вмирати і не народитися на світ Божий. Сьогодні нам дзвонять з усіх боків, у нас іде божевільний тиск... Нікому нічим не поступлюся – це суто комунальний бізнес. А робити його на крові, на трупах... – ділився з пресою своїми спостереженнями мер.

Черновецький зазначив, що хабарі за місце на Байковому кладовищі вже сягають $50 тисяч. Він також повідомив, що найближчим часом надасть програму, яка передбачатиме тарифікацію ритуальних послуг, зокрема на поховання, копання і догляд за могилою. Навіть вхід на кладовищі мер має намір зробити платним.

– Ніхто мені більше не подзвонить, нікого не поховаю без тарифів. Хочеш на Байкове – плати $50 тисяч. Вхід на кладовище платний. Копати могили, давати довідки, доглядати за могилами – усе тарифікується, – заявив Черновецький.

А ще він планує прийняти окрему програму щодо кладовищ для тварин. Прерогативу поховання тварин він пропонує передати Київському зоопарку.

– Скажені гроші за кішок, собак, тарганів, усіх, кого люблять – оперуємо, причісуємо, цілуємо, обіймаємо. Дуже люблять, виявляється, жаб. Хочеш жабу ховати – став їй пам`ятник, ми його виготовимо, візьмемо за це тисячу доларів, хай жаба знає, що вона недарма народилася на світ Божий , – віщає мер.

Щоб дізнатися, яка ціна столичного ринку ритуальних послуг і чи є шанси в мера його монополізувати, ми звернулися до директора аналітично-дослідницького центру “Інститут міста" Олександра Сергієнка.

– Монополізації, можливо, і не буде, але Черновецький “накладе лапу” на найбільш ласий шматок. Це просто становить відверту загрозу для діяльності лікарень, які мають патолого-анатомічні відділення. Вони не просто там досліджують тіло покійника, вони постійно роблять дослідження тканин, проводять різні аналізи, без яких неможливо встановити точний діагноз. Якщо вивести ці відділення з підпорядкування лікарень, це буде і бюрократична тяганина в наших умовах, і чужа команда, з якою важко працювати, і взагалі руйнуватиметься система охорони здоров’я.

Щодня маємо близько сотні поховань. Кожен похорон за нинішніми розцінками коштує в середньому тисячу доларів. Отже, $100 тисяч – щоденний обіг столичного ринку ритуальних послуг.

Як діють чиновники? Вони просто надають свою фірму. Прийдіть у будь-який заклад, і чиновник вас відправить у фірму, яка займається цими послугами. Наприклад, візьмемо приватизацію землі. Років 7–8 тому, щоб оформити якусь ділянку, можна було самому пройти всі ці інстанції: пожежники, санепідемстанція тощо. А зараз чиновники відмовляються мати справу з громадянами й відправляють їх до фірми, яка цим займається. А чиновник має з цієї фірми зиск: або він її власник, або співвласник, або просто отримує відкат.

До речі, Антимонопольний комітет України вже зацікавився рішенням київської влади про створення муніципального патолого-анатомічного бюро. Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, комітет досліджує, наскільки відповідатиме антимонопольному законодавству це рішення, “бо такі дії можуть розглядатися як економічна концентрація”.

Анна Ященко