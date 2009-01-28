В Європі заговорили, що вбивство Гонгадзе замовив Кучма

Народний депутат України, член БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО хоче створити нову тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та інших резонансних злочинів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі під час обговорення проекту резолюції Сабіни ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

“Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні, – справа Гонгадзе, як знаковий приклад. Коли я повернуся в Україну, я поставлю питання про створення нової комісії в парламенті”, - сказав він.

У своїй доповіді Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також звернувся до російських колег з проханням сприяти тому, щоб Генеральна прокуратура України могла допитати 5 підозрюваних, двоє з яких є громадянами України, і які зараз перебувають на території Російської Федерації.

Депутат також повідомив про результати роботи парламентської ТСК з розслідування справи Г.Гонгадзе від 2006 року. За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, комісія дійшла висновків, що замовником вбивства журналіста був екс-Президент країни Леонід КУЧМА, а підбурювачем до організації його викрадення – колишній голова Адміністрації Президента України Володимир ЛИТВИН.