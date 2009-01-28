ПАРЄ стежитиме, як Україна розслідує вбивство Гонгодзе

Парламентська асамблея Ради Європи в рамках моніторингу України вирішила стежити за розслідуванням кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та інших резонансних злочинів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі. “За” резолюцію проголосували 75 депутатів, утрималися - троє.

“Асамблея вирішила продовжити стежити за зазначеними справами в рамках процедури моніторингу України”, - зазначається у документі.

Проект резолюції та доповіді під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад” був підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, членом Моніторингового комітету ПАРЄ.

В резолюції, зокрема, зазначається, що злочини проти журналістів та політичних активістів мають розслідуватися компетентними органами на пріоритетній основі. Стосовно справи Г.Гонгадзе ПАРЄ вітає рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 року та наголошує на важливості вчасно та всебічно виконати це рішення суду, що має включати в себе завершення слідчих дій, які не були доведені до кінця компетентними органами.

ПАРЄ привітала нещодавнє засудження до позбавлення волі трьох колишніх міліціонерів, які вбили Г.Гонгадзе, і водночас висловила жаль щодо звільнення з-під варти та подальшого зникнення генерала міліції Олексія ПУКАЧА, а також щодо смерті за нез’ясованих обставин колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

У резолюції висловлюється глибоке занепокоєння відсутністю прогресу у частині розслідування справи відносно замовників та організаторів вбивства Г.Гонгадзе та підкреслюється, що справа Г.Гонгадзе не може вважатися вирішеною доти, доки не буде встановлено замовників та організаторів його вбивства.

Крім того, у резолюції міститься вимога без подальшого затягування перевірити автентичність записів, що відомі, як “плівки Мельниченка”. При цьому ПАРЄ привітала готовність Генеральної прокуратури України запросити іноземних експертів для участі в перевірці записів та обладнання, на якому вони були зроблені й водночас висловила жаль з приводу того, що офіційній запит про співпрацю готувався Україною досить довго. Незалежно від результатів розслідування, зазначається в резолюції, ці записи можуть надати цінні дані для свідчень чи додаткових розслідувань.

В резолюції також міститься заклик до Україну провести додаткові слідчі дії, в тому числі щодо обставин, за яких влітку 2003 року в австрійській клініці помер колишній керівник Державного управління справами України Юрій Дагаєв та “впав у кому” колишній керівник Апарату МВС України Едуард ФЕРЕ.

ПАРЄ привітала засудження колишнього співробітника органів внутрішніх справ, який визнав свою провину у залякуванні та побитті в червні 2000 року помічника народного депутата України Сергія ГОЛОВАТОГО Олександра ПОДОЛЬСЬКОГО, однак при цьому висловила переконання в необхідності також знайти замовників та організаторів цих дій.

Крім того, у документі зазначається, що інші резонансні злочини, зокрема, скоєні проти колишнього народного депутата України Олександра ЄЛЬЯШКЕВИЧА, журналіста Ігоря Александрова та смерть за нез’ясованих обставин в ув’язненні нібито керівника групи “перевертнів” Ігоря Гончарові, ілюструють суттєві недоліки в діяльності силових структур під час Президентства Леоніда КУЧМИ та після нього.

ПАРЄ закликала Генеральну прокуратуру Україну здійснити всі необхідні заходи для встановлення замовників та організаторів вбивства Г.Гонгадзе, у тому числі провести експертизу “плівок Мельниченка”, розпочати розслідування щодо відповідальності за нездійснення захисту журналіста та розслідувати обставин його зникнення, розслідувати обставини, за яких у 2003 році був звільнений з-під варти генерал О.ПУКАЧ, ще раз розслідувати обставини загибелі Ю.Кравченка.

Крім того, у резолюції міститься заклик до політичних лідерів України утриматися від втручання у слідство щодо замовників та організаторів вбивства Г.Гонгадзе та інших резонансних злочинів, скоєних за часів правління Л.КУЧМИ.

До проекту резолюції була подана лише одна поправка, якою пропонувалося вилучити слова “ера КУЧМИ” лише в одному з двох пунктів, в якому вживається це словосполучення. Депутати погодилися з цією поправкою.