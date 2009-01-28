Правозахисник Багіров покарав супермаркет на 1 грн

22:44, 28 січня 2009
Права людини
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Як відстояти права споживача?

Голова Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард БАГІРОВ закликає громадян звертатися до суду в разі придбання недоброякісної продукції чи послуг.

Про це правозахисник сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Свої слова він підкріпив власним досвідом, коли два роки тому придбав в одному зі столичних супермаркетів недоброякісний продукт, упакований в герметичну упаковку.

Як зазначив Е.БАГІРОВ, не зважаючи на те, що судова тяганина з супермаркетом тривала протягом двох років (з вересня 2006 по вересень 2008 р.) йому вдалося захистити свої права як споживача.

Як зауважив правозахисник, його правоту в тому числі підтвердив Апеляційний суд Києва.

«З початку я виставив відповідачу відшкодування моральної шкоди на суму 60 млн. грн., але потім зменшив її до 1 грн. з тією лише метою, щоб довести свою правоту», - сказав Е.БАГІРОВ.

Підсумовуючи висловлене, він зауважив, «якщо ми не будемо відстоювати свої права споживачів, нам будуть продавати недоброякісну продукцію та послуги».

 

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