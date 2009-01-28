Бердичівські судді звернулись до Європейського суду з прав людини

Двоє суддів Бердичівського міськрайсуду Житомирської області звернулися до Європейського суду з прав людини з позовом проти України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили суддя згаданого суду Антоніна ГОЛУБНИЧА та голова Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард БАГІРОВ, який допомагав у підготовці позову.

Як зазначив Е.БАГІРОВ, приводом для подання відповідних документів до Європейського суду стало те, що Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за рішенням судів не лише не відкрив виконавче провадження, а й не надав відповіді на письмові звернення суддів України щодо підстав бездіяльності з приводу повернення згаданим суддям за їхніми позовами невиплаченої заробітної плати за 1995-2005 роки, загальна сума якої становить понад 160 тис. грн. на двох.

Як зазначила А.ГОЛУБНИЧА, «суддям не лише нашого суду, а й практично в усіх областях України недоплачували заробітну плату, тому ми вирішили звернутися, щоб стягнути кошти, які залишились».

Як зауважив Е.БАГІРОВ, «якщо вже порушуються права суддів, то що можна казати про простих громадян?». Водночас він висловив переконання, що Європейський суд прийме позитивне рішення на користь інтересів позивачів.