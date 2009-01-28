Мін’юст закликає громадськість Криму втихомиритися

Міністерство юстиції України закликає органи державної влади Автономної республіки Крим, громадські організації регіону утриматися від невиважених дій і необґрунтованих заяв. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Мін’юсту з приводу публікацій у ЗМІ щодо звільнення самовільно захоплених земельних ділянок у Сімферополі.

Прес-служба Міністерства юстиції України відзначає, що 27 січня в окремих інтернет-виданнях з’явилися інтерпретації Звернення Президії Меджлісу кримськотатарського народу від 26 січня 2009 року, в яких стверджується, що кримською владою готується спеціальна озброєна операція по знесенню будівель кримських татар, формальним приводом до якої стали неодноразові і наполегливі вказівки міністра юстиції України про виконання судових рішень за позовами комерційних фірм. Домислюючи Звернення Меджлісу, авторами публікацій робляться провокативні та абсурдні висновки щодо підготовки до встановлення надзвичайного стану в Україні.

У зв’язку з цими публікаціями Мін’юст нагадує, що відповідно до Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України. Не є виключенням і рішення судів щодо звільнення самовільно захоплених земельних ділянок в районі вулиці Балаклавської у Сімферополі. Законом передбачено, що невиконання судових рішень у добровільному порядку підлягає примусовому виконанню, яке здійснюється на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, зазначається в заяві Мін’юсту. Міністерство підкреслює, що примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, що входить до системи органів Міністерства юстиції України. Для проведення виконавчих дій державним виконавцем у необхідних випадках залучаються працівники органів внутрішніх справ, інших органів і установ у порядку, встановленому законодавством.

"Не є секретом, що за останнє десятиріччя земельні відносини на кримському півострові надзвичайно загострились і питання із соціально-правового перейшло у площину політичного, - йдеться в заяві. - У зв’язку з цим Міністерство юстиції України закликає органи державної влади Автономної республіки Крим, громадські організації регіону утриматися від невиважених дій і необґрунтованих заяв, спільними зусиллями своєчасно і неупереджено вирішувати назрілі проблеми згідно з Конституцією та законами України".

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу заявив про підготовлювану «спеціальну збройну операцію» зі знесення селища кримських татар, спорудженого в межі міста Сімферополя по вул. Балаклавській. Селище виникло у березні 2006 року на частині території пустирю, що знаходилася раніше у віданні розформованої військової частини і готувалася Міністерством оборони України до передачі Сімферополю.

На прес-конференції 27 січня перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що формальною підставою для прийняття рішення про знесення будівель кримських татар послужили вказівки міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА виконати судові рішення за позовами комерційних фірм «Олві-Крим», «Амід», «Крим». Хоча, як говориить заступник голови Меджлісу, ця земля була передана комерційним фірмам внаслідок незаконних рішень сімферопольських властей. Р.ЧУБАРОВ вказав на те, що в Україні безліч рішень судів щодо земельних ділянок, проте Мінюст не проявляє в них такої наполегливості, як навколо ситуації по вулиці Балаклавській у Сімферополі, де виникло селище кримських татар.

Президія Меджлісу, зокрема, звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою негайно вжити заходів, «які б запобігли провокації».