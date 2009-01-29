У 2009 році без роботи може виявитись 51 мільйон людей

51 мільйон людей у світі може в 2009 році втратити роботу через економічну кризу. Про це заявила Міжнародна організація праці (МОП), повідомляє Бі-Бі-Сі.

Експерти організації вважають, що до кінця 2009 року рівень безробіття на планеті досягне 7,1%. У 2008 році він становив 6,0%, в 2007 - 5,7%.

Найбільш оптимістичний прогноз - МОП передбачає зростання кількості безробітних на 18 мільйонів. У цьому випадку всесвітній рівень безробіття становитиме 6,1%.

На думку експертів організації, найсильніше постраждають країни, що розвиваються.

"Якщо рецесія поглибиться, як передбачають багато економістів, криза на світовому ринку праці різко загостриться", - заявила МОП.

Найбільш реалістичним варіантом розвитку подій МОП вважає втрату 30 мільйонів робочих місць і, відповідно, зростання безробіття до 6,5%.

"Ми перебуваємо на грані загальносвітової кризи зайнятості", - каже генеральний директор МОП Хуан СОМАВІА.

"Уряди багатьох країн розуміють це і вживають заходів, але для подолання світової кризи потрібні рішучіші, скоординовані дії", - упевнений він.

За словами Х.СОМАВІА, можна чекати зростання убогості серед бідних верств населення і падіння рівня життя середнього класу.

Голова МОП закликав лідерів "Великої двадцятки", які зустрічаються в квітні в Лондоні, виробити ряд спільних заходів зі стимулювання інвестицій у виробництво і створення нових робочих місць.