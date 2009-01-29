Міліція каже, що не покриває Пукача

Міністерства внутрішніх справ України відкидає звинувачення вдови Георгія Гонгадзе Мирослави в тому, що українська влада, зокрема МВС, покриває колишнього керівника Головного управління кримінального пошуку Олексія ПУКАЧА, обвинуваченого в організації вбивства журналіста.

У заяві Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, переданій УНІАН, зазначається, що саме працівниками міліції безпосередньо було викрито у власних лавах зловмисників, причетних до вбивства Г.Гонгадзе, яких вже засуджено.

“Також завдяки нинішньому керівництву МВС України та особисто міністру Юрію ЛУЦЕНКУ було зібрано та вивчено всі докази, що можуть допомогти в розслідуванні цієї справи»,- зазначається у заяві.

Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності також інформує, що за дорученням Генеральної прокуратури України весь комплекс заходів з розшуку О.ПУКАЧА здійснює Служба безпеки України. “А МВС України виконує лише окремі доручення ГПУ з розслідування цієї справи та розшуку О.ПУКАЧА”, - уточнюють у міністерстві.

“На жаль, завдяки його високій професійній кваліфікації йому до цього часу вдається уникнути затримання”, - зазначається у заяві.

Як повідомляли ЗМІ, вдова Г.Гонгадзе Мирослава в одному зі своїх інтерв’ю заявляла, що українська влада покриває О.ПУКАЧА.

"Проблема в тім, що, незважаючи на заяви Віктора ЮЩЕНКА про те, що останні 2 роки Україна робить все можливе для того, щоб знайти "цю людину" і досягти якогось успіху в розслідуванні – в реальності цього не відбувається", - сказала М.ГОНГАДЗЕ.

"І "цю людину" – генерала ПУКАЧА – не просто не шукають, а її покривають, і покривають у вищих щаблях влади і, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ, яке, до речі, очолює колишній ватажок руху "Україна без Кучми" пан ЛУЦЕНКО", - зазначила вдова.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, вона має офіційну заяву Міністерства внутрішніх справ про те, що, "виявляється, міліціонери, які сьогодні відбувають покарання, вчинили цей злочин мало чи не з власної ініціативи, і що до цього злочину Міністерство внутрішніх справ абсолютно не має ніякої причетності".