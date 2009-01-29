Черновецькому закон не писаний

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, попри розпорядження прокуратури, не відмовився від ідеї запровадити в столиці плату за медичні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу щодо запровадження плати за надання медичних послуг у лікувальних закладах міста Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Ми залишимо безплатне забезпечення всіх пенсіонерів, киян, які мають пільги. Їх більше 36 (категорій – УНІАН) цих пільговиків».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив упевненість, що тарифи, встановлені для оплати, є правильними. «Я запропонував комерційні ціни, правильні. І всі їх направлять до бюджету. Це величезна програма. Вона принесе свої плоди», - упевнений Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Головне управління КМДА з питань цінової політики підготувало проект регуляторного акту “Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними установами охорони здоров`я (від 26.12.2008)”.

21 січня ц.р. прокуратура столиці внесла припис Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ щодо проекту розпорядження про встановлення тарифів на платні послуги в медичних установах Києва.

Як з`ясувалося, до переліку платних послуг, які надають лікувально-профілактичні установи столиці, фактично включено лікувально-медичну, профілактичну та інші види медичної допомоги, яка, відповідно до ч. 3 ст. 49 Конституції і ст. 7 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров`я», у таких установах мають надавати безплатно.

За інформацією прокуратури, Київською міською державною адміністрацією в додатках до проекту регуляторного акту, з порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1998 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних установах охорони здоров`я і вищих медичних закладах освіти», не тільки набагато розширений перелік платних послуг, які можуть надавати лікувально-профілактичні установи, але в нього внесено ті медичні послуги, ненадання яких безплатно може завдати суттєвої шкоди здоров`ю хворих.

Що більше, зазначала прокуратура, проектом розпорядження не враховано інтереси соціально незахищених верств населення і пільгових категорій громадян, що є порушенням ст. 25 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров`я»

Прокуратура зажадала від мера столиці усунути виявлені порушення.