МВС взялося захищати суспільну мораль

Міністерство внутрішніх справ України вважає за необхідне посилити відповідальність за порушення норм суспільної моралі.

Про це під час круглого столу «Стан дотримання законодавства України про захист суспільної моралі – загроза національній безпеці чи плюралізм думок» заявив заступник міністра внутрішніх справ Володимир ЄВДОКІМОВ.

За його словами, міністерство розробило та передало до ВР через депутатів проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню інформації, рекламних послуг сексуального характеру.

Він зазначив, що цими законопроектами передбачається встановлення відповідальності за порушення умов обігу продукції сексуального та еротичного характеру, зокрема, розповсюдження її серед неповнолітніх або без наявності відповідних дозвільних документів.

В.ЄВДОКІМОВ також повідомив, що МВС протягом 2008 року виявило 1850 злочинів у сфері суспільної моралі. За його словами, припинено діяльність шістнадцяти злочинних груп, що спеціалізувалися на вчиненні злочинів зазначеної категорії. А до кримінальної відповідальності притягаються 817 звідників та сутенерів, і ще 813 осіб, причетних до обігу продукції, що пропагує культ насильства.

Водночас він зауважив, що проводилася робота щодо аналізу роботи сервер-провайдерів, які використовувалися у злочинних цілях.

В.ЄВДОКІМОВ зауважив, що за результатами цієї роботи припинено діяльність найбільшої в Україні мережі користувачів, які через певний сайт розповсюджували порновідеороліки зі сценами статевих актів та зґвалтувань дітей у віці від п’яти до одинадцяти років, у тому числі за участю тварин.

За цим фактом, зауважив заступник міністра, порушена кримінальна справа і тривають слідчі дії.