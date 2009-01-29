31 січня в Москві пройдуть акції прихильників і супротивників діючої влади.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиної Росії», 31 січня о 12.00 мск у Москві на Манежній площі політична партія «Єдина Росія» на підтримку антикризових заходів, які вживаються Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, проведе мітинг «Народ! Медведєв! Путін! Разом переможемо!». Планується, що мітинг транслюватиметься в прямому ефірі на російських каналах.

Як заявляють організатори акції, кожен громадянин РФ зможе відкрито підтримати заходи щодо захисту людей, заявити свою позицію, а також відкрито відповісти опонентам Партії.

Цього ж дня пройдуть акції протесту в кількох районах Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського опозиціонера Гаррі КАСПАРОВА, Міжнародний союз радянських офіцерів проведе акцію на площі "Краснопресненської застави" біля станції метро "Вулиця 1905 року" о 14.00.

Повідомляється, що на відміну від ситуації 14 грудня 2008 р., коли офіцерів і генералів, ветеранів армії затримали на Пушкінській площі і не дали взяти участь в "Марші незгодних", влада пішла на поступки і узгодила проведення мітингу 31 січня.

Активісти громадських організацій «Об`єднаний Громадянський Фронт», "Оборона", "Зміна", Антивоєнного клубу зберуться о 13.45 на станції метро "Вулиця 1905 року". Подальші подробиці запланованої акції будуть оголошені на місці. Нацболи проведуть свою акцію на Тріумфальній площі о 14.00 відразу після узгодженого мітингу комуністів.

Також повідомляється, що 29 січня на прес-конференції в Москві організатори Дня незгодних розкажуть про нову тактику протестних вуличних акцій.