Акція протесту автоперевізників з вимогою відставки міністра транспорту та голови Державтотрансадміністрації

Українські автомобільні перевізники 4 лютого мають намір провести під стінами Міністерства транспорту та зв`язку України акцію протесту з вимогою до уряду України усунути з посади міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО, а також його заступника, голови Державної адміністрації автомобільного транспорту (Державтотрансадміністрації) Леоніда СЕРГІЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій РЕВА.

На 4 лютого о 14.00 в Клубі Кабінету Міністрів заплановане проведення громадських слухань за участю віце-прем`єр-міністра України з приводу роботи автомобільної галузі.

«Галузь зайшла в безвихідь: відсутня законодавча база, немає перспектив, створена вертикаль корупції в міністерстві. Насамперед це стосується голів автотрансінспекцій, а по-друге – проведення конкурсів», – зазначив В.РЕВА.

Він повідомив, що перемога в конкурсі на отримання міжнародного автобусного маршруту коштує 35-40 тис. доларів.

Також В.РЕВА зазначив, що створення 2008 року Державтотрансадміністрації при Мінтрансі не передбачене чинним законодавством, а в держбюджеті не передбачене її фінансування 2009 року.

За словами В.РЕВИ, міністерство планує фінансувати цю адміністрацію за рахунок автоперевізників, що неприпустимо. Він зазначив, що робочий орган з проведення конкурсів на перевезення пасажирів сформований усупереч вимогам законодавства, а до складу конкурсного комітету Державтотрансадміністрації не включено представники професійних громадських організацій.

«Все це свідчить про відсутність стратегії розвитку пасажирських перевезень в Україні, про неналежне виконання працівниками Мінтрансзв’язку своїх функціональних обов`язків і про процвітання корупції», – наголосив В.РЕВА.

Також він повідомив, що керівник Державтотрансадміністрації та його перший заступник не мають спеціальної освіти, необхідних знань і досвіду для управління автотранспортною галуззю.

Як повідомляв УНІАН, постановою №681 від 23 липня 2008 р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перетворити Державний департамент автомобільного транспорту («Укравтотранс») при Міністерстві транспорту та зв`язку на Державну адміністрацію автомобільного транспорту. При цьому Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (Державтотрансінспекцію) вирішено приєднати до створеної Державної адміністрації автомобільного транспорту та постановити, що Державтотрансадміністрація є правонаступником Головвавтотрансінспекції.

Постановою уряду №771 від 3 вересня 2008 року затверджено Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту.

Кабінет Міністрів України 10 вересня 2008 року призначив Л.СЕРГІЄНКА заступником міністра транспорту та зв`язку — головою Державної адміністрації автомобільного транспорту.