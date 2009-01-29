В Мінсім’ї можна повідомити про дискримінацію за ознакою статі

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту відкрило електронну поштову скриньку для інформування про випадки дискримінації за ознакою статі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, громадяни України, представники органів влади різного рівня, експерти, науковці та всі зацікавлені можуть скористатися електронною поштовою скринькою genderpolicy@ukr.net для надсилання інформації з питань дотримання гендерної рівності в суспільстві.

Сектор гендерної політики Департаменту сім’ї та гендерної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту просить також надсилати пропозиції стосовно механізмів впровадження гендерної рівності в українському суспільстві, інформацію про випадки дискримінації за статевою ознакою, матеріали, що підтверджують випадки гендерного насильстива, сексизму та реклами з ознаками сексизму, насильства в сім’ї, торгівлі людьми тощо.

Інформацію можна також надсилати на адресу: Київ, вул. Десятинна,14, Сектор гендерної політики Департаменту сім’ї та гендерної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.