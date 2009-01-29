В Ужгороді презентували ”Живу Бібліотеку”

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні презентувало в Ужгороді проект «Жива Бібліотека», який має заохотити українську молодь до міжкультурного діалогу з представниками національних меншин та подолання існуючих стереотипів.

Про це УНІАН поавідомили у прес-службі МОМ.

За інформацією МОМ, у «Живій Бібліотеці» книги уособлюють собою реальні люди – представники національних меншин, які зазнають упередженого ставлення. "Читачами" стали учні двох десятих класів загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської та французької мов № 5 міста Ужгород.

В розмові з «живими книгами» учасники мали можливість з перших вуст дізнатися про справжнє життя національних меншин в Україні, їхній досвід, думки та почуття. За допомогою таких дискусій школярі зможуть розширити свій світогляд та позбутися існуючих уявлень про людей іншого етнічного та національного походження, відзначають в Міжнародній організації з міграції.

«МОМ вирішив скористатися міжнародним інструментом «Жива Бібліотека», бо ідея проекту дуже проста і вражає: зустрінься зі своїми упередженнями! Саме таку можливіcть ми дамо учасникам нашого другого заходу в Ужгороді», - заявила експерт МОМ щодо проекту «Ініціатива Різноманіття» Яна ТЯПКІНА.

За інформацією МОМ, «Жива Бібліотека» працюватиме як звичайна бібліотека. Спочатку читачі реєструватимуться та обиратимуть з каталогу книгу (яка буде представлена одним із представників національних меншин), далі підписом засвідчуватимуть свою згоду з правилами позики цієї "книги", після чого розпочнеться власне читання (живе спілкування "читача" та "книги").

Довідка УНІАН. Уперше «Жива Бібліотека» пройшла в травні 2008 року за сприяння МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛСНІД в Україні» для читачів Києва та була присвячена Дню пам’яті людей, які померли від СНІДу. На зустріч із 23 "живими книгами" прийшло більше ніж 200 читачів. 28 вересня 2008 року «Жива Бібліотека» була організована для читачів у рамках виставки «Інший погляд» за участі 12 "живих книг" та близко 50 "читачів".

«Ініціативу Різноманіття» було створено в квітні 2007 року МОМ, Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, Міжнародною Амністією в Україні з метою скоординованого врегулювання проблеми зростання кількості непровокованих злочинів на расовому підгрнуті. Ініціатива бореться за захист людської гідності та добробут мігрантів, біженців та національних меншин України. Сьогодні «Ініціатива Різноманіття» нараховує понад 50 міжнародних, неурядових, державних та комерційних організацій, а також представників дипломатичних місій.

МОМ була заснована в 1951 році. Сьогодні до її складу входить 122 країни-члена та 18 країн із статусом спостерігачів. МОМ має більш ніж 280 представництв у світі. Представництво МОМ в Україні розпочало свою діяльність у 1996 році. В 2002 році Парламент України ратифікував угоду про членство України в Міжнародній організації з міграції.