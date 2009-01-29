У Білорусі стартував телеканал для глухих

У білоруських телемережах розпочалась безкоштовна тестова трансляція телеканалу «Жест», адресованого людям із порушенням слуху, повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА.

Поки що мовлення каналу відбувається щодня з 18.00 до 22.00. Засновником інформаційно-розважального та культурно-просвітницького за змістом каналу є Білоруське товариство глухих. Сітка мовлення каналу поступово наповнюватиметься; її основу становитимуть художні та мультиплікаційні фільми, серіали, тематичні та новинні програми, що супроводжуватимуться субтитрами або жестовим перекладом.

Канал увійшов до пакету найбільшої мінської кабельної мережі «МТИС» на частоті 39 каналу і доступний глядачам розширеного пакету.

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