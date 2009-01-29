ПАРЄ визнала Росію окупантом

Парламентська асамблея Ради Європи засудила Москву за наслідки кавказької війни.

Згідно з прийнятою резолюцією, присутність російських військових в регіоні визнано ПАРЄ окупацією.

ПАРЄ не прийняла жодної російської поправки в текст резолюції. Асамблея повторно зажадала від Москви відмінити визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, а створювані в цих республіках військові бази Росії асамблея визнала незаконними. Крім того, згідно з резолюцією, Грузія виконала майже всі вимоги попередньої, жовтневої резолюції, тоді як Росія ігнорувала більшість з них. У резолюції ПАРЄ позиція Москви була названа порушенням міжнародного права.

У Москві на документ відреагували досить жорстко. Голова Держдуми Борис Гризлов закликав європейських колег більше не ставити питання про відмову від визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Нагадаємо, Росія стала першою з двох країн, які визнали незалежність Абхазії і Південної Осетії. Пізніше до російського визнання приєдналася Нікарагуа.

Эхо Москвы