Експерти бояться активізації ВІЛ/СНІДу через подорожчання презервативів

Несподівано для багатьох українців презервативи в аптеках та магазинах подорожчали.

Тепер стандартна упаковка (3 шт.), яка раніше коштувала 6-8 грн. коштує 22-30 грн., а велику ж упаковку (12 шт.) можна придбати за 75-90 грн, повідомляє УГСПЛ.

Чим це загрожує країні, розповів експерт «СНІД Фонду Схід-Захід» Юрій Саранков.

«На мою думку підвищення вартості презервативів (а це неминучий процес, оскільки їх вартість прив’язана до курсу валют, на які вони закуповуються, а своїх Україна не виробляє) негативно відзначиться на купівельній спроможності населення, в першу чергу на молоді, як найбільш сексуальній активній його частині.

Я остерігаюсь, що зниження попиту, і як наслідок, підвищення кількості практик небезпечного сексу, буде сприяти подальшому розповсюдженню епідемії ВІЛ/СНІДу. Адже, як відомо, в останні кілька років кількість нових випадків ВІЛ-інфекції зростає не в так званих уразливих групах (споживачі наркотиків, секс-працівників, чоловіків, що мають секс з чоловіками), а серед звичайного сексуально активного прошарку населення.

Сьогодні ми можемо казати про те, що епідемія ВІЛ-інфекції більш-менш стабілізувалась серед споживачів ін’єкційних наркотиків. Однак, інфекція тепер активно розповсюджується серед людей, які колись мали секс з споживачами, а тепер є джерелом для «благополучних» людей.

Презервативи, які сьогодні закуплені міжнародними донорськими організаціями (наприклад, на грант Глобального Фонду по СНІДу, туберкульозу і малярії), розповсюджуються лише серед уразливих груп, що не дає можливості охопити тих, хто себе до таких не відносить.

Я глибоко переконаний в тому, що в таких умовах держава має прийняти рішення, спрямовані на полегшення ввозу даного товару за допомогою, наприклад, зниження митної ставки. На жаль, презерватив залишається на сьогоднішній момент єдиним способом персонального захисту від ВІЛ, а також інфекцій, що передаються статевим шляхом, а тому його доступність для населення має розглядатися як пріоритетне завдання для охорони здоров’я громадськості».