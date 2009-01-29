Торік проти міліціонерів було порушено 133 кримінальні справи

Торік за неналежне виконання службових обов’язків було порушено 133 кримінальні справи проти працівників міліції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю газеті “Сільські вісті” № 9 (18295) від 29 січня 2009 року.

Він зауважив, що минулого року на його адресу надійшло 9,5 тис. звернень щодо порушень з боку працівників міліції. “Підтвердилися факти зловживання щодо п’ятисот наших працівників. Порушено 133 кримінальні справи, дисциплінарні стягнення накладено на 740 працівників, звільнено з міліції зі складенням протоколу про корупцію майже сто”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому, зауважив він, за наслідками роботи служби внутрішньої безпеки порушено 529 кримінальних справ. Звільнено з органів за корупцію 100 працівників, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 тис. 244. “Це те, що я можу робити, реагуючи на бездіяльність чи зловживання працівників міліції”, - сказав міністр.