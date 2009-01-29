Торік проти міліціонерів було порушено 133 кримінальні справи
Інформація від Луценка
Торік за неналежне виконання службових обов’язків було порушено 133 кримінальні справи проти працівників міліції.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю газеті “Сільські вісті” № 9 (18295) від 29 січня 2009 року.
Він зауважив, що минулого року на його адресу надійшло 9,5 тис. звернень щодо порушень з боку працівників міліції. “Підтвердилися факти зловживання щодо п’ятисот наших працівників. Порушено 133 кримінальні справи, дисциплінарні стягнення накладено на 740 працівників, звільнено з міліції зі складенням протоколу про корупцію майже сто”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому, зауважив він, за наслідками роботи служби внутрішньої безпеки порушено 529 кримінальних справ. Звільнено з органів за корупцію 100 працівників, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 тис. 244. “Це те, що я можу робити, реагуючи на бездіяльність чи зловживання працівників міліції”, - сказав міністр.