Суд припинив слідство у справі про резонансне ДТП в Одесі

Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про припинення досудового слідства у кримінальній справі щодо Фелікса ПЕТРОСЯНА, звинуваченого в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одесі 11 січня 2008 року, що призвела до загибелі водія «Ланосу» й пошкодження 11 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі, рішення ухвалено зважаючи на поданий адвокатом позов про скасування постанови про порушення кримінальної справи. Суд ухвалив рішення на підставі п. 4 ст. 206 Кримінального кодексу України. Розгляд кримінальної справи по суті призначено на 3 лютого.

Відповідаючи сьогодні на запит УНІАН, хто головуватиме на судовому процесі, в канцелярії у кримінальних справах Київського райсуду повідомили: «Апеляційний суд Одеської області виніс 26 січня постанову про направлення справи Ф.ПЕТРОСЯНА на розгляд у Приморський райсуд міста».

Нагадаємо, 14 січня 2008 року слідчий Одеського облУВС порушив кримінальну справу за фактом аварії з тяжкими наслідками, до якої був причетний 18-річний Ф.ПЕТРОСЯН, - син заступника голови Одеської обласної ради Фелікса ПЕТРОСЯНА, лідера Партії пенсіонерів України. Як встановила експертиза, студент Одеської національної юридичної академії Ф.ПЕТРОСЯН керував у нічний час автомобілем у нетверезому стані й внаслідок автоаварії на вулиці Вільямса завдав смертельних травм 26-річному водієві «Ланосу» .

У вересні слідчий одеської міліції закрив «через відсутність складу злочину» кримінальну справу, в якій головним фігурантом був Ф.ПЕТРОСЯН. Прокуратура Одеської області затребувала справу на додатковий «розгляд обставин».

З урахуванням громадського резонансу розслідування цього резонансного злочину голова МВС Юрій ЛУЦЕНКО взяв минулої осені під особистий контроль, запевнивши на прес-конференції в Одесі, що винний обов`язково понесе покарання.

9 грудня прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК повідомив на зустрічі з журналістами, що органи слідства мають намір провести додаткову експертизу на місці ДТП. При цьому В.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що обурений передачею цієї кримінальної справи харківським правоохононцям, які, за його словами, створили образ «білого й пухнастого» Ф.ПЕТРОСЯНА.

Прокурор Одеської області також додав, що «особисто попросив генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА довести цю справу до кінця».