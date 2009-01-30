Демонстрації в Парижі переросли в масові безпорядки

Демонстрації, організовані в день початку страйку працівників транспорту в Парижі, переросли в масові безпорядки і сутички з поліцією в центрі міста, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Безпорядки виникли близько 20:00 четверга за місцевим часом. Група молодих людей, які брали участь у демонстрації протесту, почала підпалювати сміттєві баки і перевертати машини в районі Площі Опери. У зв`язку з заворушеннями автомобільний рух призупинили.

Поліції вдалося узяти ситуацію під контроль протягом двох годин: проти демонстрантів, які кидали в поліцейських пляшки і камені, застосували сльозогінний газ. Щонайменше 30 осіб було затримано, 13 з них арештовані; один поліцейський був поранений.

За словами одного з демонстрантів, учасники заворушень спробували прорватися до Єлісейського палацу через Бульвар Капуцинів, їх зупинила поліція. Після того, як поліція узяла демонстрантів в кільце на Площі Опери, порядок вдалося відновити, і автомобільний рух прилеглими вулицями був відновлений.

Масовий страйк французьких працівників транспорту і співробітників бюджетних організацій, які постраждали від фінансової кризи, був організований основними профспілками країни. Учасники демонстрації вийшли на вулиці 29 січня із закликами до Ніколя Саркозі піти у відставку, звинувативши його в бездіяльності перед лицем складної фінансової ситуації в країні.