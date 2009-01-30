Обгоріле тіло в авто під Києвом таки належало судді

Судмедексперти встановили, що обвуглене тіло людини, знайдене під Києвом в автомобілі, належало судді Вищого господарського суду України Михайлюку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Ізмаїлі журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Так, тіло встановлено, безумовно. Зараз відбувається експертиза, яка повинна встановити, чи могло бути зовнішнє проникнення в салон автомобіля, адже замки (дверей) закриті, вікна закриті, загиблий пристебнутий ременем», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Щодо версій події, міністр зазначив, що, «природно, головна версія – самоспалення».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «є одна обставина: відеокамери на автозаправці зафіксували, що після заправки (автомобіля) суддя заправив невелику каністру бензином і поставив до себе в салон. Відразу після цього повернув у ліс, де сталося те, що сталося. Експертиза зараз встановлює технічні подробиці, які дуже схожі на самоспалення».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО додав, що не слід забігати вперед у висновках, остаточного результату експертизи можна буде очікувати не раніше, ніж через місяць-півтора.

«Але на мій погляд, деталь, що він поставив каністру в салон автомобіля, заїхав у перший же поворот у ліс (після заправки), підштовхує на таку думку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він поінформував, що є свідок, який перебував недалеко від місця події й «чув звук, який схожий не на постріл, а на мікровибух».

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт Підліски в автомобілі, що належить одному з суддів Вищого господарського суду України.

23 січня заступник генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ припустив, що обгоріле тіло людини, знайдене під Києвом в автомобілі, власником якого є один із суддів Вищого господарського суду України, належить саме цьому судді.