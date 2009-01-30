На Одещині легалізують іноземців

Міністерство внутрішніх справ України упродовж першого півріччя 2009 року проведе в Одеській області експеримент щодо легалізації іноземних громадян, які нелегально перебувають в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Одесі.

“Протягом першого півріччя ми пропонуємо усім громадянам в Одеській області, які перебувають в нелегальному становищі, отримати дозвіл і стати на облік», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому, звертаючись до керівника Одеської обласної міліції Богдана КЕРНИЦЬКОГО, міністр зобов’язав його в рамках проведення відповідних дій щодо легалізації іноземців в першу чергу запросити для консультацій консула Китайської Республіки та провести роз’яснювальну роботу з представниками національних меншин, які проживають в регіоні.