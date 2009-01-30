Оніщук скептично оцінює нововведення Черновецького

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК висловлює сумніви щодо перспектив набуття законної юридичної сили розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стосовно запровадження плати за медичні послуги, допуск на кладовища та підвищення комунальних тарифів для юридичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Акти КМДА, як органу виконавчої влади, підлягають обов’язковій реєстрації в Міністерстві юстиції, зокрема, у даному випадку, в Головному управлінні юстиції в м. Києві», - наголосив М.ОНІЩУК, додавши, що «без реєстрації ці рішення не набувають законної сили».

Міністр повідомив, що до сьогодні до Головного управління юстиції у м. Києві ці розпорядження голови КМДА не надходили. А відтак, підкреслив М.ОНІЩУК, ці документи й рішення, які в них викладені, не стали юридичними фактами.

М.ОНІЩУК зауважив, коли ці акти будуть надані для реєстрації, Мін’юст здійснить ретельний аналіз на предмет їхньої відповідності Конституції та законодавству України.

Разом з цим міністр юстиції наголосив: «Реєстрація цих актів у Мін’юсті є малоймовірною».