Релігійним організаціям дали право на землю

Ющенко підписав закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою)». Про це йдеться на офіційному сайті Президента. Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 15 січня. Даним законом врегульовується питання щодо надання релігійним організаціям права користування земельними ділянками із земель державної та комунальної власності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter