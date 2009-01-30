Європейський суд з прав людини святкуватиме 50-ту річницю

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО відбув до м. Страсбурга (Франція) на запрошення президента Європейського Суду з прав людини Жан-Поль КОСТИ для участі у заходах, присвячених 50-й річниці Європейського Суду з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, у рамках святкування ювілею відбудеться семінар на тему: "50 років Європейського Суду з прав людини з погляду інших міжнародних судів". З доповідями на семінарі виступатимуть, зокрема, президент цього суду та керівники інших міжнародних судових установ.

*** Європейський Суд з прав людини (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des Droits de l’Homme) – міжнародний орган, створений у 1959 році для контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, закріплених в Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також для забезпечення дотримання державами-учасницями їхніх зобов’язань. Місцезнаходження суду – Палац прав людини в м. Страсбурзі (Франція).

Рішення Європейського суду є обов’язковими для держав-учасниць Конвенції. Контроль за їхнім виконанням паралельно із Європейським судом здійснює Комітет Міністрів Ради Європи. Крім того, на запит Комітету Міністрів Європейський суд надає консультативні висновки з питань права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції.

За весь період діяльності Європейського Суду з прав людини не було зафіксовано жодного випадку невиконання його рішень державами-членами Ради Європи.

Україна разом із Росією, Туреччиною та Румунією лідирує за кількістю справ, що знаходяться на розгляді Європейського суду з прав людини.

За даними суду, в 2008 році на розгляді знаходилися 8250 позовів від України (8,5%), 27250 позовів від Росії (28% від всієї кількості справ), 11100 позовів від Туреччини (11,4%), 8900 позовів від Румунії (9,1%).