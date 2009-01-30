3 лютого о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : "ДАЇ вже готує спецперепустки у центр Києва?". Йтиметься про заплановану на 5 лютого 2009 року акцію протесту 50 автоклубів України . Зокрема, про вимоги автомобілістів до влади та мету проведення акції. Також буде оголошено звернення до Президента України, Прем`єр-міністра України та Голови Верховної Ради України. Учасники: представники Української Ради автолюбителів (УРА), Олег Назаренко, Олександр Сорока, Володимир Вовк, Дмитро Ковальов, Віктор Кремізович, Антон Краюшкін, Дмитро Заборін, Олексій Ліпіріді (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефони: 8-050-585-34-33, 8-067-401-10-73, http://avtoprotest.io.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.