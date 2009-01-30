За підтримки ЄС в Україні стартував новий проект із захисту прав дітей. Проект реалізовуватиме «Ресурсний центр «Гурт» у рамках європейської програми «Посилення ролі громадянського суспільства».

Основне завдання проекту – посилити роль громадських організацій у захисті прав уразливих груп дітей. Проект втілюватимуть у трьох обласних центрах – Львові, Миколаєві та Полтаві.

Як пояснюють експерти, робота відбуватиметься в кількох напрямках: це круглі інформаційні столи для чиновників, навчальні тренінги для працівників соціальної сфери та членів громадських організацій, які працюють з дітьми. «До проекту залучено дуже кваліфікованих фахівців, які консультуватимуть і навчатимуть соціальних працівників. Буде спеціальний тренінг з методології визначення, чи перебуває сім’я у кризовій ситуації», - каже експерт Богдан Маслич.

У рамках проекту буде створено Координаційну раду та мережу громадських організацій, які стежитимуть за дотриманням одного з основних прав дитини – на сімейне виховання. Проект втілюватимуть два роки, ЄС виділив для цього 150 тисяч євро.

Німецька хвиля