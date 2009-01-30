З понеділка ЖЕКам доведеться платити за кожне ачхи

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ погрожує звільненням керівникам житлово-експлуатаційних організацій (ЖЕКів), які до наступного понеділка не забезпечать впровадження тарифів за додаткові послуги жителям столиці й не нададуть йому звіти про виконану роботу і одержані доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні на зустрічі з представниками ЖЕКів Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вищезазначені звіти повинні були бути йому надані вже сьогодні. За його словами, вже всі кияни, окрім пільговиків, повинні платити за ремонт вікон, дверей, кранів, укладання плитки та інші послуги. Але разом з тим, за його даними, ЖЕКи ігнорують відповідне розпорядження мера і не реалізують цю роботу. У зв`язку з цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав всім керівникам ЖЕКів час до понеділка, 2 лютого, щоб визначитися і готуватися до того, що вони будуть звільнені, якщо розпорядження не буде виконано.

«Хто не принесе довідку у понеділок, в цей час ми знову збираємося, - того ж дня буде звільнений», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він попередив «на повному серьозі», що довідки про одержаний заробіток ЖЕКів за додаткові послуги мають бути надруковані великими літерами.

«Читаю я тільки великими буквами – ось такими (руками продемонстрував розміри – УНІАН). Тому що 60 років майже. Мене дратує, що я говорю, а мене не чують. Довідки всі – великими літерами», - наголосив мер.

В інтерв`ю журналістам він також повідомив, що з понеділка починає публічну програму перевірки начальників ЖЕКів на детекторі брехні. «Хто не пройде перевірку – буде звільнений», - пообіцяв Київський міський голова.

КМДА ввела додаткові платні послуги, що надаються комунальними житлово-експлуатаційними організаціями (ЖЕКами), і встановила тарифи на них.Всі ці послуги не входять до складу плати за утримання будинків і прибудинкових територій (квартплату), повідомляє Корреспондент.

Вартість документальних послуг ЖЕКів складає: видача довідок і копій для орендарів і власників нежилих приміщень - 87,25 гривні за 1 довідку, складання кошторису на ремонт квартири - 300,15 гривні, складання кошторису на перебудову і ремонт нежилих приміщень - 1888,13 гривні/комплект.

Підготовка документів про видачу дозволу на перепланування житлових і нежилих приміщень коштує 314,21 гривні, розгляд заяв громадян за взаємними претензіями - 126,18 гривні, обстеження техстану квартири зі складанням акту у разі затоплення сусідом - 133,51 гривні, виготовлення копії техпаспорта квартири - 62,94 гривні, вивіз твердих побутових відходів з приватного сектора - 40,1 гривні/куб. метр.

Вартість сантехнічних послуг ЖЕКів складає: відключення і повторне включення води при установці лічильників і в інших випадках - 50,93 гривні, заміна умивальника - 105,1 гривні, унітазу - 204,63 гривні, ванни - 262,41 гривні, сифона - 64,81 гривні, ремонт трубопроводів - 79,4 гривні/погонний метр, заміна трубопроводів - 104,12 гривні/погонний метр, очищення квартирної каналізації - 31,88 гривні.

Вартість електротехнічних послуг складає: заміна розетки - 19,61 гривні, вимикача - 19,61 гривні, прокладка кабелю - 25,36 гривні, встановлення люстри - 66,41 гривні.

Вартість ремонтно-будівельних робіт складає: ремонт дверей зі зняттям з петель - 234,62 гривні, скління вікон і кватирок - 61,77 гривні, врізання замків - 59,47-79,59 гривні залежно від їх типу, заміна паркету - 139,5 гривні/кв. метр, ремонт штукатурки стін - 126,49 гривні/кв. метр, фарбування стін - 44,8 гривні/кв. метр, поклейка шпалер на стінах - 47,58 гривні/кв. метр.

Всі ці послуги надаються ЖЕКами на договірних підставах після здійснення їх оплати, а пільговим категоріям і малозабезпеченим городянам - безкоштовно.

У зв`язку з цим Головне фінансове управління повинне визначити джерела і механізми відшкодування витрат ЖЕКів на надання послуг малозабезпеченим.

При цьому у вартість сантехнічних, електротехнічних і ремонтно-будівельних послуг не включена вартість матеріалів і повинна оплачуватися додатково. В окремих випадках вартість цих послуг може змінюватися залежно від їх вигляду і складності.