На кінець березня в Україні буде 3,5 млн. безробітних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, цей прогноз експертів не враховує тих, хто нині працює за скороченим робочим днем або перебуває у відпустах за власний рахунок.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що на сьогодні основним завданням для очільників місцевих державних адміністрацій є робота з керівниками підприємств щодо мінімізації кількості громадян, яких звільнятимуть у зв’язку із припиненням роботи підприємств.

Про складну ситуацію в регіонах повідомили присутні на брифінгу обласних державних адміністрацій Рівненської та Хмельницької областей Віктор МАТЧУК та Іван ГАВЧУК.

За словами губернатора Хмельниччини, якщо ситуація не зміниться, то трудящі будуть виходити на страйки.

«Ви знаєте, у мене є бажання самому очолити страйк, якщо ми пишемо Кабінету міністрів про те, щоб вони переглянули питання рентабельності по продуктам харчування, а вони не реагують», - сказав він. Водночас, за словами І.ГАВЧУКА, розуміючи свою відповідальність, сьогодні місцева влада проводить роботу з профспілками, керівництвом підприємств щодо мінімізації наслідків кризи.

У свою чергу, голова Рівненської ОДА зауважив, що ситуація сама собою не вирішиться, й уряд має вживати дієвих заходів.

«Воно само не розсмокчеться, навіть в анекдотах воно не розсмоктується, в житті – тим більше. Якщо нічого не робити, буде гірше, а якщо робити на шкоду так, як воно робиться зараз, то буде набагато гірше. Потрібно вживати рішучих заходів», - сказав В.МАТЧУК.