У Варшаві пройшла фотовиставка про проблеми жінок

Роботи 4-х фотохудожниць з України виставлені у Варшаві в рамках виставки про проблеми жінок.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Посольства України в Польщі.

Згідно з повідомленням, фотовиставка, що відбулася у приміщенні бібліотеки Варшавського університету, організована міжнародною жіночою організацією «Коаліція «Карат» за сприяння Культурно-інформаційного центру.

Сама виставка стала результатом фотоконкурсу, проведеного за фінансування Єврокомісії. Його метою було показати, за посередництвом фотографій, проблеми з якими зустрічаються жінки в країнах Східної Європи, Балканського півострова і Центральної Азії.

Загалом, у конкурсі взяли участь представниці України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Грузії, Казахстану, Македонії, Сербії, Узбекистану, Албанії.

Жюрі конкурсу отримало 138 фотографій від 40 учасниць. Україну представляли 9 жінок різних професій з Києва, Одеси, Луганська, Харкова, Ялти, які підготували 38 робіт. Для фотовиставки «Різні погляди - наш спільний погляд» було відібрано роботи чотирьох учасниць з України.

Фотовиставка буде показана в різних країнах Європейського Союзу, зокрема, в містах Брюссель, Берлін, Братислава, Париж тощо.