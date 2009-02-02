3 лютого - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Усиновлення: чи готові дорослі реалізувати потреби дітей?», присвячена стану та перспективам національного і міждержавного усиновлення в Україні в 2009 році. Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, заст.міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк, директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Людмила Волинець. Питання: Що належить зробити владі, всім небайдужим до долі українських дітей, аби закріпити досягнення попереднього року? Чому національне усиновлення в 2008 році значно перевищило міждержавне і що чекати в цьому сенсі в 2009 році? Як позначиться економічна криза на становищі українських хлопчиків та дівчаток? та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 8(067)-319-419-5 до 18-00 2 лютого.