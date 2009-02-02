Новий ісландський прем`єр не приховує гомосексуальної орієнтації

В Ісландії сформовано новий уряд, який змінив кабінет міністрів, що мусив піти у відставку після масових заворушень, викликаних тяжкою економічною і фінансовою кризою.

Головою лівоцентристського уряду стала 66-річна Йоханна Сигурдардоттір (Johanna Sigurdardottir) - перша жінка на посаді прем`єр-міністра Ісландії. У колишньому уряді Сигурдардоттір мала посаду міністра соціальної політики.

Новий ісландський прем`єр не приховує своєї гомосексуальної орієнтації. Це зазначено на її персональній сторінці на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, з 2002 р. вона перебуває в цивільному шлюбі з журналісткою Йоніной Леосдоттір (Jуnіna Leуsdуttir). Як зазначає CNN, Сигурдардоттір стала першою в світі відкритою лесбіянкою на посаді голови уряду.

Новий уряд Ісландії працюватиме до дострокових виборів, які планується провести 25 квітня.

Попередній кабінет міністрів Ісландії в повному складі пішов у відставку 26 січня, приблизно за тиждень після масової демонстрації в Рейк`явіку, яка переросла в зіткнення з поліцією. Учасники демонстрації вимагали зміни уряду, який не зміг впоратися з кризою.

Ісландія вважається країною, яка більше інших європейських держав постраждала від кризи. Фінансовий сектор економіки Ісландії, що раніше демонстрував бурхливе зростання, наприкінці 2008 року звалився. Уряд був вимушений націоналізувати три найбільших банки країни.

За офіційними прогнозами, ВВП Ісландії за підсумками року скоротиться майже на 10 відсотків. Крім того, країну чекає значне зростання безробіття.

Лента.ру