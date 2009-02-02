У Пакистані викрадено голову представництва Верховного комісаріату ООН у справах біженців

У пакистанському місті Кветта, що знаходиться в провінції Белуджистан, викрадено керівника представництва Верховного комісаріату ООН у справах біженців громадянина США Джона СОЛЕСЬКІ. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За наявною інформацією, водій співробітника ООН був убитий під час нападу. За іншими даними, він дістав поранення, але вижив.

Як стало відомо, американець був викрадений неподалік від офісу, де він працював. Напад стався всього через кілька хвилин після того, як чиновник залишив місце роботи і сів у службовий автомобіль, повідомляє РІА "Новости".

Невідомі злочинці перегородили дорогу його автомобілю і наказали слідувати за ними. При цьому вони розстріляли водія, що спробував чинити їм опір, передає ІТАР-ТАСС.

Місцеві правоохоронні органи ведуть розслідування. Посольство США в Пакистані поки що не прокоментувало цей інцидент.