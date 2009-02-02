У Москві ускладнили правила реєстрації ”понаєхавших”

Іноземців і громадян РФ з інших міст з 1 лютого не реєструватимуть за місцем перебування в Москві без надання разом з іншими документами виписки з реєстру, що свідчить про укладення договору найму житла.

Як повідомляють «Подробиці», відповідне рішення уряду Москви ухвалено наприкінці минулого року і набирає чинності 1 лютого 2009 року.

За деякими експертними оцінками, зараз у Москві здають в оренду близько 125 тисяч квартир, але тільки власники 5,5 тисяч квартир платять податки.

Облік договорів найму і піднайму не обов`язковий, але без нього приїжджі не зможуть отримати тимчасову реєстрацію за місцем перебування в російській столиці.

Як повідомлялося, Федеральна міграційна служба Росії підтвердила дію протоколу від 2004 року до українсько-російської угоди про безвізовий режим, відповідно до якого громадяни України можуть без реєстрації перебувати на території Росії впродовж 90 діб.